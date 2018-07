Die Gurktaler AG hat den Geschäftsberich für das Wirtschaftsjahr 2017/2018 veröffentlicht. Der Umsatz der Gesellschaft, der sich im Wesentlichen aus den Pachterträgen für die Marken Gurktaler Alpenkräuter, Rossbacher und Leibwächter zusammensetzt, lag im vergangenen Wirtschaftsjahr mit 837.000 Euro um 2,7 Prozent über dem Wert des Vorjahres. Nach einem Betriebsergebnis im Vorjahr in Höhe von 56.000 Euro konnte in diesem Wirtschaftsjahr ein Betriebsergebnis von 296.000 Euro erzielt werden. Dies ist unter anderem auf die verbesserte Werthaltigkeit der Markenrechte zurückzuführen. Die Underberg GmbH & Co KG verzeichnete nach einem Verlust im Vorjahr im vergangenen Wirtschaftsjahr einen Jahresgewinn. Die Gewinnübernahme der Gurktaler AG beträgt hier in Summe 570.000...

