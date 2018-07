Der britische Ölkonzern BP erwirbt in seiner größten Übernahme seit fast 20 Jahren Schieferöl- und Gasaktivitäten des Bergbauriesen BHP Billiton in den USA. Über die Ladentheke geht dabei ein Kaufpreis von umgerechnet 9 Mrd. Euro. Ist das der Wendepunkt für den KOnzern? BP war zuletzt immer noch mit den finanziellen Nachwirkungen der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko beschäftigt, die 2010 durch die Explosion der Bohrplattform Deepwater Horizon ausgelöst wurde. Mehr als umgerechnet 56 Mrd. Euro an Strafen und Kosten für Aufräumarbeiten nagten an BP.



Mit dem Zukauf kann BP seine Öl- und Gasressourcen an Land in den USA um 57 % erhöhen. Die Rivalen Royal Dutch Shell and Chevron waren ebenfalls an den Geschäften interessiert.



BP will nun die Quartalsdividende leicht anheben. Es wäre die erste derartige Erhöhung seit annähernd vier Jahren.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info