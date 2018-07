Professionelle Beobachter der EZB-Geldpolitik haben ihre Inflationsprognosen für die Euro-Zone angehoben. Nach einer Umfrage gehen die Volkswirte nun für dieses Jahr von einem Anstieg der Verbraucherpreise um 1,7 Prozent aus, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Freitag in Frankfurt mitteilte. Im April hatten die Experten noch 1,5 Prozent vorhergesagt. Für 2019 hoben sie ihre Prognose auf 1,7 von zuvor 1,6 Prozent an.

