Mercedes-Benz Cars will in Sindelfingen eine Batteriefabrik bauen und die Batterieproduktion in Untertürkheim erweitern.Im Zuge seiner Elektrooffensive will Daimler seinen globalen Batterie-Produktionsverbund weiter ausbauen. Wie der Automobilproduzent mitteilt, will Mercedes-Benz Cars im Werk Sindelfingen eine neue Batteriefabrik errichten, deren Bauarbeiten in der nächsten Dekade beginnen sollen. Zudem erhalte das Werk Untertürkheim auch im Werkteil Hedelfingen eine Batteriefabrik, womit sich die ursprünglich geplante Kapazität an diesem Standort vervierfache. Wie das Unternehmen weiter mitteilt, ...

