Das Löwen Hotel Montafon wurde von TripAdvisor.com in die "Hall of Fame" aufgenommen



Schruns (ots) - Das [Löwen Hotel Montafon] (/https://www.loewen-hotel.com) wurde von der größten Reise-Website TripAdvisor.com bereits zum fünften Mal mit dem Certificate of Excellence ausgezeichnet und damit in die "Hall of Fame" aufgenommen. Das Vier-Sterne-Superior-Hotel in Westösterreich zählt zu den beliebtesten Zielen für Urlauber, die in den Bergen entspannen möchten. Die außergewöhnliche Gastlichkeit des Hotels wird durch weitere Bestnoten der renommierten Portale HolidayCheck sowie Booking.com bestätigt.



"Fantastischer Aufenthalt, tolle Zimmer, zuvorkommender Service (Suissy, Tripadvisor). "Hotel wie Gott in Frankreich, einfach paradiesisch!" (Daniela, Holidaycheck). "Eines der schönsten Hotels, die wir je gesehen haben." (Miriam, Booking.com).



Die hohe Zufriedenheit der Gäste des Löwen Hotel Montafon schlägt sich in sämtlichen Reise-Bewertungsportalen nieder: Tripadvisor zeichnet das Hotel seit fünf Jahren mit dem Certificat of Excellence aus und nimmt damit das Unternehmen in seine Ruhmeshalle auf. HolidayCheck hat dem Löwen Hotel Montafon die "Recommended on HolidayCheck"-Urkunde verliehen, basierend auf einer eindrucksvollen Empfehlungsrate von 100%. Mit der Note "Hervorragend" hat das Hotel zusätzlich bei Booking.com gepunktet und den Guest Review Award gewonnen.



Hoteldirektor Roman Eberhardt freut sich über die zahlreichen Auszeichnungen: "Die hohe Zufriedenheit unserer Gäste ist eine schöne Bestätigung für unsere Arbeit und ist nur möglich durch die großartigen Leistungen unserer Mitarbeiter. Gleichzeitig ist das Feedback unserer Gäste ein wichtiger Ansporn, die hohe Qualität unseres Hauses zu sichern und weiter auszubauen."



Zwtl.: Löwen Hotel Montafon: Genusshotel in den Alpen



Herrliche Landschaft, einzigartiges Wohlfühl-Ambiente, Genuss mit Wellness und Kulinarik: Das 4-Sterne-Superior Löwen Hotel Montafon gilt als erste Adresse in Vorarlberg und genießt einen hervorragenden Ruf weit über die Grenzen hinaus. 2013 wurde das Hotel im modernen Alpine-Chic-Stil komplett renoviert und beeindruckt mit einer geschmackvollen Kombination aus hochwertigen Materialien. Das Löwen Hotel Montafon gehört seit 1982 zur Firmengruppe Liebherr, die fünf weitere Hotels der gehobenen Kategorie in Österreich, Deutschland und Irland betreibt.



Weitere Informationen: [https://www.loewen-hotel.com/presse] (https://www.loewen-hotel.com/presse)



Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at



Rückfragehinweis: Tamara Katja Frast, PR & Marketing Manager Hotel Löwen Schruns GmbH, Silvrettastraße 8, 6780 Schruns T. +43 664 889 778 06, tamara.frast@loewen-hotel.com, www.loewen-hotel.com



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/30487/aom



*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***



OTS: Löwen Hotel Montafon newsroom: http://www.presseportal.de/nr/128149 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_128149.rss2