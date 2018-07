Wien (www.anleihencheck.de) - Am Datenkalender sticht heute die Schnellschätzung zum US BIP für Q2 2018 ins Auge, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der erwartete kräftige Zuwachs der Wirtschaftsleistung sollte von allen wesentlichen Nachfragekomponenten getragen worden sein. Laut monatlichen Indikationen habe der private Konsum stärker zugelegt als zum Jahresauftakt und auch bei den Investitionen (Ausrüstungen und Bau) würden die Analysten ein deutliches Plus erwarten. Weiters sollte der Außenhandel einen großen Wachstumsbeitrag geliefert haben (kräftiges Exportplus bei kaum veränderten Importen). Der starke Anstieg der Exporte zwischen April und Juni könnte aber einem Vorzieheffekt geschuldet sein und sich somit als temporär erweisen (Vermeidung von möglichen Vergeltungszöllen für landwirtschaftliche Produkte). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...