Linz (www.anleihencheck.de) - Die von Bloomberg befragten Ökonomen rechnen mit keiner Veränderung des Leitzinses in der heutigen Sitzung der Russischen Zentralbank (CBR), so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Im Umfeld der Sanktionen der USA und der EU entwickle sich das BIP-Wachstum zuletzt zwar stabil bei 1,3%, jedoch sichtlich eingebremst. Obwohl die Inflation mit zuletzt 2,3% noch klar unter dem Notenbankziel von 4% liege, hätten die Notenbanker aufgrund der Sanktionen von Leitzinssenkungen Abstand nehmen müssen, um einen Rubel-Abverkauf abzuwenden. Weitere Zinssenkungen sollten im Anbetracht des geringen Preisdrucks grundsätzlich folgen, die Währungshüter würden dabei jedoch behutsam vorgehen und das Umfeld im Hinblick auf negative Einflussfaktoren für den Rubel im Auge behalten. Der langfristige Rubel-Aufwärtstrend sei im Bereich unter EUR/RUB 73,00 gut unterstützt. EUR/RUB könnte langsam in Richtung 75,00 ansteigen. (27.07.2018/alc/a/a) ...

