Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Neue Erkenntnisse von der EZB-Pressekonferenz gab es gestern nicht und so konnte sich der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) zunächst von den Verlusten des Vortages erholen, so die Analysten der Helaba.Aus charttechnischer Sicht würden die Abwärtsrisiken aber vorherrschend bleiben, denn MACD und Stochastic würden weiter sinken und zudem scheine sich der Future unterhalb der 21-Tageslinie festzusetzen. Der niedrige ADX weise jedoch auf die trendlose Verfassung der letzten sechs Wochen hin, sodass ein nachhaltiger Impuls noch ausstehe. Die ersten Haltemarken bestünden bei 161,85 und 161,75. Hier finde sich auch das 38,2%-Retracement des Anstiegs seit Juni. Die erste Hürde bestehe an der Zone 162,33/47. Die Trading-Range erwarte man bei 161,75 bis 162,47. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...