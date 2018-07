Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für ElringKlinger im Vorfeld der Quartalszahlen von 10 auf 9 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Reduce" belassen. Die Zahlen für das zweite Quartal dürften schwach ausfallen, schrieb Analyst Harald Eggeling in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei sei er noch zurückhaltender für den operativen Gewinn (Ebit) in diesem Jahr und eine Erholung 2019 als die Konsenschätzungen./mf/jha/ Datum der Analyse: 27.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0070 2018-07-27/11:10

ISIN: DE0007856023