30.7., 6.8., 13.8. und 20.8. jeweils um 10:05 Uhr in "SWR2 Leben"



Was macht der Hochleistungssport mit Menschen? Wie gestaltet sich ein Leben, das über einen langen Zeitraum auf einen Moment, den Wettkampf, fixiert ist und sich diesem Termin alles unterzuordnen hat? Vom 7. - 12. August findet in Berlin die 24. Leichtathletik-Europameisterschaft statt. Rund 1.500 Athletinnen und Athleten kämpfen in 47 Disziplinen um Medaillen. Doch der eigentliche Wettkampf findet vor dem Turnier statt. Die vierteilige Featureserie "219 Tage", eine Koproduktion von Deutschlandfunk Kultur und SWR2, begleitet Geherinnen und Geher bereits seit November letzten Jahres bei der Vorbereitung. Die Serie ist vor, während und nach der Leichtathletik-EM im Radio zu hören. Sendetermine in SWR2 sind 30.7., 6.8., 13.8. und 20.8.2018 jeweils um 10:05 Uhr in SWR2 Leben. Die Reihe ist auch online bei SWR2.de (http://x.swr.de/s/swr2feature219tage) und als Podcast verfügbar (http://x.swr.de/s/podcast219tage).



Vorbereitung mit Erfolgen und Rückschlägen Die beiden Feature-Autoren Massimo Maio und Julia Illmer waren in Trainingslagern dabei, erlebten Erfolge und Rückschläge mit. Bei den Wettkämpfen in Berlin werden sie mitfiebern. Und danach mit ihren Protagonisten darüber sprechen, was es für sie bedeutet hat, bei der EM dabei zu sein. Was geschieht, wenn das Ziel, auf das sie so lange hinarbeiteten, hinter ihnen liegt?



Trainieren bis an die Schmerzgrenze und darüber hinaus Es sind die Tage, Wochen und Monate, in denen die Sportler sich vorbereiten und mit sich selbst ringen müssen. Stimmt das Trainingsprogramm? Schaffen sie es, ihre Leistung zu steigern und jederzeit abrufen zu können? Werden sie dem Druck standhalten können? Mit der EM als Ziel vor Augen trainieren sie bis an die Schmerzgrenze und darüber hinaus. Denn dort fallen auch Entscheidungen über die Zukunft der Sportler.



Sendetermine in "SWR2 Leben" jeweils um 10:05 Uhr: "219 Tage. Geher auf dem Weg zur EM" Vierteilige Featureserie von Massimo Maio und Julia Illmer Produktion: DLF Kultur/SWR 2018 Folge 1: Angenehme zwei Grad: 30.7.18 Folge 2: Es geht ums Ego: 6.8.18 Folge 3: Nie genug: 13.8.18 Folge 4: Der Erfolg muss kommen: 20.8.18



