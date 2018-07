München (ots) -



Junge Castingshow "Cury Supermodel" mit 5,8 % MA (14-49)



- Besonders gefragt bei jungen Zuschauerinnen - Vorabend-Soaps gewohnt erfolgreich



Die RTL II-Castingshow "Curvy Supermodel" startete gestern über Senderschnitt: Mit 5,8 % MA (14-49) läutete das Format die neue Staffel ein. In der jungen Zielgruppe (14-29 Jahre) erreichte die Castingshow für kurvige Frauen gute 8,3 % MA und bei den jungen Frauen 11,1 % MA. In weiteren sechs Folgen suchen Angelina Kirsch, Jana Ina Zarrella, Jan Kralitschka und Oliver Tienken nach dem "Curvy Supermodel" 2018.



Gewohnt erfolgreich liefen zuvor die Vorabend-Soaps. "Köln 50667" erzielte 8,9 % MA (14-49 Jahre) und 12,7 % MA (14-29 Jahre). Im Anschluss erreichte "Berlin - Tag & Nacht" 10,0 % MA (14-49 Jahre) und 13,0 % MA bei den 14-29-Jährigen.



Insgesamt erzielte RTL II gestern einen Tagesmarktanteil von 5,5 % (14-49 Jahre).



Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 26.07.2018, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.



