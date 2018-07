Fundamental: Die Eurozone muss nach den jüngsten Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi weiterhin auf eine Zinswende warten, da die Leitzinsen mindestens bis Sommer 2019 auf dem aktuellen Niveau bleiben sollen. Dazu will die Euro-Notenbank die Zinsen solange nicht anheben, bis eine nachhaltige Anpassung des Inflationspfades an das EZB-Ziel einer Teuerungsrate um zwei Prozent erkennbar ist. Da sieht es in Südafrika mit einem Zinsniveau von 6,5 Prozent schon ganz anders aus. Der Zinsdifferenz zufolge könnte sich der Südafrikanische Rand zum Euro weiterhin fester darstellen. Technisch: Obwohl sich im langfristigen Monatschart zunächst seit Ende 2010 eine ansteigende Tendenz darstellen lässt, die derzeit mit einer Aufwärtsgerade um 14,50 ...

