Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 27.07.2018



- BARCLAYS RAISES BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 1125 (1110) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES DAILY MAIL PRICE TARGET TO 675 (660) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RELX PRICE TARGET TO 1710 (1615) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES RENISHAW PRICE TARGET TO 4160 (4000) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES VESUVIUS PRICE TARGET TO 630 (580) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS BAT PRICE TARGET TO 4950 (5340) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES COMPUTACENTER PRICE TARGET TO 1850 (1450) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 5300 (5050) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 2670 (2550) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES NCC GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 260 (195) PENCE - BERNSTEIN CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 2675 (2720) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - BRYAN GARNIER RAISES FAIR VALUE FOR DIAGEO TO 2640 (2340) PENCE - 'NEUTRAL' - CFRA CUTS SCHRODERS PRICE TARGET TO 3500 (3700) PENCE - 'HOLD' - CFRA RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3250 (2900) PENCE - 'BUY' - CFRA RAISES SHELL B PRICE TARGET TO 2840 (2700) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS SHELL PRICE TARGET TO 3175 (3350) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS SOPHOS PLC PRICE TARGET TO 713 (750) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3100 (3000) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES OCADO PRICE TARGET TO 1200 (930) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES ROBERT WALTERS TARGET TO 850 (730) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN CUTS ANGLO AMERICAN PT TO 2000 (2050) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - HSBC CUTS INCHCAPE TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 860 (900) PENCE - HSBC CUTS KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 725 (760) PENCE - 'REDUCE' - HSBC CUTS SSE SCOTTISH & SOUTHERN TO 'HOLD' (BUY) - TARGET 1400 (1550) PENCE - HSBC RAISES CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 5400 (5100) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES FLYBE GROUP PRICE TARGET TO 43 (42) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES NATIONAL EXPRESS PRICE TARGET TO 455 (450) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES SKY PLC PRICE TARGET TO 1475 (1250) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS INDIVIOR PLC PRICE TARGET TO 540 (545) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS INTU PROPERTIES TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 145 (200) PENCE - PEEL HUNT RAISES WILLIAM HILL TO 'HOLD' ('REDUCE') - TARGET 305 PENCE - RBC CUTS AMERISUR RESOURCES TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - TP 1900 PENCE - RBC CUTS DIXONS CARPHONE PRICE TARGET TO 200 (220) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES DRAX GROUP PRICE TARGET TO 410 (370) PENCE - 'TOP PICK' - RBC RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 330 (315) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - SOCGEN CUTS SHELL B PRICE TARGET TO 2800 (2900) PENCE - 'HOLD'



