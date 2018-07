Die Kautschukindustrie in Deutschland fordert stärkere politische Unterstützung für das Recycling von Altreifen. Anlässlich der Jahresbilanz der Altreifenverwertung in Deutschland erinnerte Stephan Rau vom Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie (WDK) an den Koalitionsvertrag, nach dem Union und SPD vereinbart haben Recyclingpotenziale relevanter Abfallströme - wie die von Altreifen - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...