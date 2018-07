Fast 50 Prozent Kursplus in zehn Wochen, so lautet die Bilanz der im TecDAX gelisteten Evotec-Aktie. Alleine im Juli ging es in der Spitze um 28 Prozent nach oben. Neben einem charttechnischen Kaufsignal - dem Ausbruch aus einer Seitwärtsrange - sorgte vor allem eine weitere Meilensteinzahlung für eine Phase-2-Studie eines Projektes mit Bayer zur Behandlung von chronischem Husten für gute Laune unter den Anlegern. Gestern allerdings kam es das erste Mal seit langem zu klar erkennbaren Gewinnmitnahmen. Zwischenzeitlich lag der Kurs fast 10 Prozent unter dem Vortagesschluss. Im Laufe des Tages konnten die Verluste dann aber doch deutlich reduziert werden. Auch bei den wikifolio-Tradern stand in den vergangenen Tagen oftmals die Realisierung der Gewinne im Fokus, auch wenn viele der Akteure von den langfristigen Aussichten des Unternehmens voll überzeugt sind.Am Tief noch mal kräftig aufgestocktSören Bergmann ("contriTrade") etwa scheint ein echter Evotec-Fan zu sein. Bereits Mitte März hatte er damit begonnen, für sein wikifolio "global ...

