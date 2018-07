Die Baader Bank hat die Einstufung für Kion nach den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Das Management des Gabelstaplerherstellers habe in der Telefonkonferenz zum zweiten Quartal Zuversicht für den Ausblick auf das Gesamtjahr geäußert, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Kursverluste der vergangenen Wochen hätten die Bewertung wieder äußerst interessant gemacht./mf/men

Datum der Analyse: 26.07.2018

ISIN DE000KGX8881

AXC0115 2018-07-27/11:21