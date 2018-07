Zürich - Aberdeen Standard Investments hat seine erste Reihe an proprietären und exklusiven SMARTER Beta[1] Multi-Faktor-Aktienindizes eingeführt. Die Indizes sind darauf ausgelegt, Anlegern Zugang zu einem intelligenteren Smart-Beta-Ansatz zu bieten, und wenden aktive Massnahmen an, um die Differenzierung und potenzielle risikobereinigte Überschussrenditen zu verbessern.

Die SMARTER Beta Multi-Faktor-Aktienindexreihe, die vom Quantitative Investment Strategies (QIS) Team konzipiert wurde, beinhaltet drei Kernindexreihen - Diversified Multifactor, High Income Multifactor und ESG Multifactor - plus fünf Multi-Faktor-Varianten von Einzelfaktorangeboten - Low Volatility Multifactor, Value Multifactor, Quality Multifactor, Momentum Multifactor und Small Size Multifactor.

Die acht Indexserien verfolgen globale, regionale und lokale Aktienstrategien in Industriestaaten sowie Schwellenländern (sofern jeweilig anwendbar) und bestehen aus über 100 Indizes in verschiedenen Währungsklassen. Die SMARTER Beta Multi-Faktor-Aktienindizes werden von IHS Markit, einem weltweit führenden Unternehmen für kritische Informationen und Analysen, unabhängig berechnet und verwaltet, während die Eigentumsrechte bei Aberdeen Standard Investments liegen. Die Performance der neuen Reihe an Indizes wird täglich auf Bloomberg und Thomson Reuters veröffentlicht.

Sean Phayre, Global Head of Quantitative Investments bei Aberdeen Standard Investments, erläutert: «Die neuen Aktienindizes verfolgen einen reinen Multi-Faktor-Ansatz, da wir überzeugt sind, dass dieser Ansatz dabei hilft, die Auswirkungen von Inanspruchnahmen relativ zu vergleichbaren Indizes, die nach der Marktkapitalisierung gewichtet sind, zu mildern. Weiterhin bietet ein konsequentes Engagement in RIPE-Faktoren [2] im Aktienbereich Potenzial zur Steigerung der risikobereinigten Überschussrenditen, indem die Vorteile der Faktor-Diversifizierung voll ausgeschöpft werden. Das QIS-Team ...

