Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Das neue Sky Ticket ist einfacher, besser und schneller als je zuvor - überall nutzbar und monatlich kündbar - Für das beste Streamingerlebnis: Komplett neues Konzept mit innovativem Design, neuen und verbesserten Funktionen - Das neueste Sky Ticket Update ermöglicht Streaming mit PC und Mac über jeden Browser - Ab sofort verfügbar im Web, für Android, Chromecast und Sky TV Box - Neue App für iOS, Konsolen und Smart-TVs folgt in den kommenden Wochen - Sky Ticket auf jedem Fernseher schauen: Der Sky Ticket TV Stick kommt in Kürze nach Deutschland



Unterföhring, 27. Juli 2018 - Rechtzeitig zum Start der neuen Fußballsaison hat Sky die Bedienoberfläche von Sky Ticket auf allen Plattformen und Geräten komplett neu gestaltet. Seit Anfang Juni ist das neue Sky Ticket bereits auf der Sky TV Box, sowie auf Android Smartphones und Tablets erhältlich. Ab sofort genießen auch Kunden, die den monatlich kündbaren Streamingservice von Sky im Web nutzen, eine komplett neu designte Benutzeroberfläche, die den Zugang zu den exklusiven Sky Programmen noch schneller und bequemer macht. Es war nie einfacher, die besten Serien, Filme und Live-Sport auf PC und Mac zu finden, unabhängig vom installierten Browser. Für weitere Geräte wie iOS, Smart TVs und Spielekonsolen erfolgt das Update in den kommenden Wochen.



Alice Mascia, Executive Vice President Products & Marketing bei Sky Deutschland: "Es war noch nie einfacher, das exklusive Content Line up von Sky zu sehen: Mit Sky Ticket bieten wir Kunden den sofortigen Zugang zu ihren Lieblingsserien, Filmen und Live-Sport-Events, überall nutzbar und monatlich kündbar. Die neue Bedienoberfläche ist speziell darauf ausgerichtet, die Bedürfnisse des digitalen Publikums zu erfüllen. Nach dem erfolgreichen Start von Sky Q Anfang Mai stellen wir mit dem neuen Sky Ticket einmal mehr unsere Innovationskraft unter Beweis und untermauern damit, dass wir unseren Kunden zugehört haben und ihre Wünsche konsequent umsetzen."



Das neue Sky Ticket ist das perfekte Angebot für all diejenigen, die ohne lange Vertragsbindung sofort, überall einfach streamen möchten. Der Service besticht durch sein neues, innovatives Design und die intuitive Benutzerführung. Dank der einfachen neuen Menüführung nach Tickets und der verbesserten Suchfunktion gelangen die Kunden jetzt noch schneller zu ihren Lieblingsinhalten oder entdecken Neues in der großen Programmvielfalt von Sky Ticket. Neue Funktionen ermöglichen ein deutlich verbessertes Nutzungserlebnis. So können die Kunden mit der Funktion "Weiterschauen" geräteübergreifend ihre Serien und Filme an der Stelle weitergucken, an der sie aufgehört haben. Mit der persönlichen Merkliste können die Kunden zudem ihre neu entdeckten Lieblingsinhalte ganz einfach für später abspeichern. Alle diese Vorteile stehen Sky Ticket Kunden nun auch im Web zur Verfügung. Es war nie einfacher, die favorisierten Serien, Filme und Live-Sport-Events direkt über den Browser zu streamen. Der Player ist schnell und einfach installierbar und macht es möglich, auch während des Abspielens jederzeit weitere Programme von Sky Ticket zu entdecken. Perfekt, um etwa eine Folge zu starten und zeitgleich nach Alternativen zu suchen.



Mit dem neuen Sky Ticket erhalten Kunden ganz einfach das beste Unterhaltungserlebnis. Das Entertainment Monatsticket bietet die größten Serienhits inklusive Sky Originals, Serienpremieren parallel zum US-Start, eine umfassende Auswahl ganzer Staffeln von der ersten bis zur letzten Episode, Shows, Sky Arts, Kinderprogramme und Dokumentationen, sowie zahlreiche lineare TV-Sender. Mit dem Cinema Monatsticket sehen Kunden die neuesten Blockbuster als exklusive TV-Premieren kurz nach dem Kinostart und insgesamt mehr als 1.000 Filme jederzeit auf Abruf. Sportfans haben die Wahl zwischen dem Supersport Tagesticket, Wochenticket und Monatsticket für das gesamte Sportportfolio der Sender Sky Sport und Sky Fußball Bundesliga.



Sky Ticket Kunden dürfen sich Monat für Monat über zahlreiche neue Programmhighlights freuen. Dazu zählen etwa die neuesten Serienstaffeln von "Game of Thrones", "The Walking Dead", "Westworld" oder "House of Cards", sowie brandneue Sky Original Produktionen wie "Das Boot", "Der Pass" und "Acht Tage". Im August starten außerdem die erste Staffel von "Sharp Objects", die vierte Staffel von "Madame Secretary", die dritte Staffel von "Stan Lee's Lucky Man", Staffel 3 von "Insecure", Staffel 4 von "Ballers", sowie die dritte Staffel von "Animals". Auch die weltweit erfolgreiche Entertainmentmusikshow "X Factor" und exklusive Live-Sportübertragungen der Fußball-Bundesliga, der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der UEFA Champions League, sowie Handball, Tennis und Golf sind über Sky Ticket verfügbar.



In naher Zukunft wird Sky Ticket auch über den neuen Sky Ticket TV Stick bereitgestellt. Der praktische und handliche HDMI Streaming Stick ist voraussichtlich im Laufe des Sommers 2018 erhältlich. Mit dem Sky Ticket TV Stick wird jeder Fernseher zum Smart TV.



Über Sky Deutschland:



Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2,3 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Shows, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Über 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Juni 2018).



OTS: Sky Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33221 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33221.rss2



Pressekontakt: Kontakt für Medien: Andreas Stumptner Head of Product Communications Tel: 089/9958 6882 andreas.stumptner@sky.de



Kontakt für Fotomaterial: Margit Schulzke Tel: 089/9958 6847 picture.management.skyde@sky.de