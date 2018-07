Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Freitag freundlich und bestätigt damit den Aufwärtstrend der vergangenen Tagen und Wochen. Die ermutigend ausgegangenen Gespräche zwischen EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und dem US-Präsidenten Trump haben die Aussichten auf eine Entspannung im Zollkonflikt zwischen den USA und Europa etwas erhöht. Dies wiederum lässt die Investoren mit einem gewissen Optimismus ins Wochenende gehen. Stark gesucht sind dabei LafargeHolcim im Anschluss an die Publikation eines überraschend soliden Halbjahresergebnisses.

Angesichts der doch sehr moderaten Aufschläge am Berichtstag und der starken Entwicklung des SMI schon seit Monatsbeginn herrscht unter den Marktteilnehmern jedoch keine Euphorie. Mit Blick auf den globalen Handelsstreit wird denn auch in verschiedenen Kommentaren davor gewarnt, die positiven Signale vom eingangs erwähnten Gespräch zu stark zu bewerten. Mit Blick auf die sprunghafte Politik von Trump gelte es abzuwarten, was letztlich konkret entschieden werde.

Der Swiss Market Index (SMI) legt bis um 10.50 Uhr 0,16 Prozent auf 9'153,85 Punkte zu. Der SMI befindet sich damit auf einem Niveau, dass man zuletzt anfangs Februar gesehen hatte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader ...

