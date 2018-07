Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für British American Tobacco (BAT) nach Halbjahreszahlen von 5340 auf 4950 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Tabakkonzern habe die Erwartungen erfüllt und erwarte in der zweiten Jahreshälfte eine Wachstumsbeschleunigung, schrieb Analyst Jonathan Leinster in einer am Freitag vorliegenden Studie./gl/jha/ Datum der Analyse: 27.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0072 2018-07-27/11:46

ISIN: GB0002875804