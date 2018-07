Müllheim/Baden-Württemberg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Bei der Deutsch-Französischen Brigade in Müllheim hat der Stellvertreter des Kommandeurs, Oberst Frank Wachter, am 13. Juli den französischen Chef des Stabes, Colonel Nicolas Guisse, und den deutschen G3-Stabsoffizier, Oberstleutnant Jörg Johannes Hoogeveen, verabschiedet. Gleichzeitig übertrug Wachter den Nachfolgern die Verantwortung auf ihren neuen Dienstposten.



Den Verabschiedeten folgen Oberstleutnant Ingo Korzetz als Chef des Stabes und Lieutenant-Colonel Jaques Fumé als G3-Stabsoffizier nach. Bei der Deutsch-Französischen Brigade wechselt die Führung des binationalen Großverbandes im zweijährigen Rhythmus zwischen einem deutschen und einem französischen Kommandeur. Dessen Stellvertreter, der Chef des Stabes und der G3-Stabsoffizier werden ebenfalls abwechselnd von beiden Nationen gestellt.



Der gesamte Beitrag mit Bildern:



http://www.deutschesheer.de/portal/poc/heer?uri=ci%3Abw.heer.aktue ll.nachrichten.jahr2018.juli2018&de.conet.contentintegrator.portlet.c urrent.id=01DB050000000001%7CB339AS453DIBR



weitere Informationen:



www.deutschesheer.de



OTS: Presse- und Informationszentrum des Heeres newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127975.rss2



Pressekontakt: Presse- und Informationszentrum des Heeres Telefon: +49 (0)3341 - 58 - 1511 E-Mail: PIZHeer@Bundeswehr.org www.deutschesheer.de