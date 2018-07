Die US-Bank Citigroup hat Deutsche Telekom von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 14,50 auf 16,50 Euro erhöht. Der Mittelzufluss des Telekomkonzerns sei begrenzt und der Investitionsbedarf halte an, aber der regulatorische Hintergrund wirke unterstützend für die Aktie, schrieb Analyst Georgios Ierodiaconou in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das deutsche Heimatgeschäft sei vergleichsweise attraktiv, weshalb er seine Schätzungen dafür erhöht habe./tih/mis

Datum der Analyse: 27.07.2018

ISIN DE0005557508

AXC0128 2018-07-27/11:54