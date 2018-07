Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für AB Inbev von 116 auf 114 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einem leicht enttäuschenden Quartal dürfte sich das Wachstum des Brauereikonzerns im zweiten Halbjahr insbesondere in den USA wieder beschleunigen, schrieb Analyst Javier Gonzalez Lastra in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wegen der dort schwachen Margenentwicklung in der ersten Jahreshälfte senkte er aber seine diesjährige operative Ergebnisprognose (Ebitda)./gl/jha/ Datum der Analyse: 27.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0081 2018-07-27/11:59

ISIN: BE0974293251