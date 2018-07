Erfurt (ots) - Gelungener Start für "Dein Song" (ZDF) und die talentiertesten Nachwuchskomponisten Deutschlands! In der malerischen Kulisse von Schloss Biebrich in Wiesbaden präsentierten 14 junge Komponisten und zwei Songwriter-Duos am 25. und 26.07. ihre Eigenkompositionen beim großen "Dein Song"-Casting.



Begeisterte schon die "Dein Song"-Jubiläumsstaffel im letzten Jahr mit eindrucksvollen Künstlern und Kompositionen, so dürfen sich die Zuschauer zur Ausstrahlung der 11. Staffel im Frühjahr 2019 auf noch mehr Kreativität, noch mehr musikalische Höhepunkte und noch mehr Spannung freuen. Bereits beim Casting heißt es für die Nachwuchskomponisten: Volle Konzentration, um die prominente Jury von der eigenen Darbietung zu überzeugen. Wer bekommt im Wettbewerb um den Titel "Songwriter des Jahres 2019" direkt das Ticket fürs Finale? Wer reist mit ins Komponistencamp nach Ibiza? Und für wen ist der Traum bereits auf Schloss Biebrich zu Ende? Keine leichte Aufgabe für die Jury bestehend aus Martin Haas (Musikproduzent) und Ole Specht (Sänger der Band "Tonbandgerät") sowie den Songwriterinnen Mieze ("MIA.") und Elif.



Diese Nachwuchskomponisten präsentierten beim Casting ihren Song:



Isabel (15) aus Schwarzenbach (Schweiz) mit "If I Would Go Now"



Levent (15) aus Stockdorf mit "Hottest Girl"



Peer (14) aus München mit "You'll Never Walk Alone"



Finn (14) aus Berlin mit "Augenblick"



Natalie (15) und Isabel (15) aus Frankfurt/Oder mit "Morning Walk"



Pia (15) aus Heidelberg mit "Mr. Good Mood"



Paola (14) aus Bonn mit "Flucht"



Giulio (12) aus Freiburg mit "Der Mann aus Gasse 9"



Merle (16) aus Steinfurt mit "Enough"



Lily (15) aus Bad Hofgastein (Österreich) mit "Give it a Try"



Hannah (16) aus Minden mit "Enchanted"



Eliana (16) aus Remchingen mit "You'll Take a Galaxy with you"



Anja (12) aus Schwabsoien mit "You Think"



Simon (17) aus Martinsheim mit "Take Your Time"



Jakob (11) und Jannis (12) aus Oldenburg mit "Every Time"



Raphaela (11) aus Aalen mit "Ich sehe den Engel in dir"



Nur für die besten Komponisten des Castings ist ein direktes Finalticket reserviert und sie bekommen auch direkt einen prominenten Musikpaten. Auf die anderen Casting-Gewinner wartet das Komponistencamp auf Ibiza, wo an den Eigenkompositionen unter Anleitung von Profimusikern gearbeitet wird. Wer dort überzeugt, bekommt ebenfalls die Möglichkeit, zusammen mit einem prominenten Musikpaten dem Song den letzten Schliff zu geben, ihn im Tonstudio aufzunehmen und ein eigenes Musikvideo zu produzieren. Höhepunkt ist auch diesmal wieder der Auftritt der acht besten Nachwuchskomponisten gemeinsam mit ihren Musikpaten auf der Live-Showbühne im großen "Dein-Song"-Finale! Hier küren die Zuschauer per Telefonvoting schließlich die oder den "Songwriter/in des Jahres 2019".



Moderiert von Johanna Klum und Bürger Lars Dietrich sind die spannenden Einzel-Etappen des knapp einjährigen Wettbewerbs ab Frühjahr 2019 in einer 16-teiligen Doku-Reihe und dem abschließenden Live-Finale bei KiKA zu sehen. "Dein Song" steht bereits seit über einem Jahrzehnt für Nachhaltigkeit, Kreativität und Nachwuchsförderung. 2018 wurde das Format in der Kategorie "Bestes Factual Entertainment" für den Deutschen Fernsehpreis nominiert. Zahlreiche prominente Musiker wissen dies zu schätzen: Bekannte Künstler wie Andreas Bourani, Peter Maffay, Johannes Oerding, Nena, Wolfgang Niedecken, Revolverheld, David Garrett, Sarah Connor, Roger Cicero, DJ BoBo, Max Giesinger, Tim Bendzko, Álvaro Soler, Mark Forster, Wincent Weiss, Gil Ofarim oder "Die Lochis" standen den Nachwuchskomponisten bereits als Paten zur Seite.



"Dein Song" ist eine Produktion der bsb-film Medienproduktion Wiesbaden und MB TV GmbH Berlin im Auftrag des ZDF für KiKA. Verantwortliche Redakteurinnen im ZDF sind Daniela Zackl, Corinna Miagtchenkov und Gordana Großmann.



Weitere Informationen zu "Dein Song" finden Sie demnächst auf www.kika.de.



