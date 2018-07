Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Jena (pts013/27.07.2018/11:30) - Der Verlust von elektronischen Geräten im Urlaub ist meist eine Tortur. Diese Erfahrung hat auch der Beamte und ESET-Kunde Dirk K. in seinem Katalonien-Urlaub gemacht: Während er sein Gepäck in die Ferienwohnung brachte, blieb seine Laptoptasche mit anderen Gepäckstücken draußen stehen. Schnell schlug ein Dieb zu. Das 1.800 Euro teure Neugerät schien spurlos verschwunden. Doch nach drei Monaten erhielt Dirk K. in Deutschland auf einmal E-Mail-Benachrichtigungen von ESET. Der Dieb verwendete den Rechner, die darauf installierte Anti-Diebstahlsoftware ESET Smart Security Premium begann zu arbeiten. Mit den Daten, die das Programm lieferte, konnte der Dieb letztlich überführt werden. ESET-Lösung ermöglicht Überführung des Diebes Um seinen Laptop wiederzufinden, hatte Dirk K. alles richtig gemacht. Als der Beamte seinen Verlust bemerkte, stellte er bei der katalanischen Polizei Strafanzeige gegen Unbekannt wegen Fund-Unterschlagung. Denn er konnte zu dem Zeitpunkt nicht ausschließen, den Laptop einfach verloren zu haben. Vielen Urlaubern ist diese Situation bekannt. Und viele teilen die Befürchtung, die Dirk K. zu dieser Zeit auch hatte - sein Gerät nicht mehr zurückzubekommen. Zuhause in Troisdorf nahm er daher seinen ausgemusterten Alt-Laptop wieder in Betrieb. Auf diesem erreichten ihn mehrere E-Mails von ESET. Darin wurde von einer ungewöhnlichen Aktivität auf seinem Notebook berichtet. Als er diesen gekauft hatte, hatte er gleich auch die Software ESET Smart Security Premium erworben und registriert. Über diese erhielt er nun Informationen zur Gerätenutzung, die Software machte über die Webcam Fotos des Täters und lieferte GPS-Daten. Mit diesen und weiteren Daten von Microsoft konnte die ansässige Polizei den Dieb finden. Und Dirk K. erhielt seinen neuen Laptop mit den Familienfotos zurück. Anti-Diebstahl-Software ist die letzte Rettung "Beim Kauf neuer Geräte überlegen viele, ob sie zusätzliche Services wirklich brauchen. Fälle wie dieser zeigen, wie sich unsere Anti-Diebstahl-Software bewährt", sagt Thorsten Urbanski von ESET. "Es reicht eine kleine Unaufmerksamkeit, und das Smartphone oder der Laptop sind weg. Dann zahlt es sich aus, sie gesichert zu haben." Die ESET-Anti-Theft-Technologie unterstützt Betroffene durch eine breite Palette an Features. Zu diesen gehören: - Screenshots und Webcam-Fotos des vermissten Geräts anzeigen - Die Position des Gerätes wird ermittelt - Nachricht an den Finder senden Bei einem Smartphone oder Tablet: - Gerät remote sperren - Signalton abspielen - Eine Nachricht direkt aufs Display schicken - Daten komplett löschen Wie der Fall ablief, wie nah er selbst dem Täter kam und wie die Software dahinter funktioniert, erfahren Sie unter https://www.welivesecurity.com/deutsch/videos/anti-diebstahlsoftware-eset . Ein ausführliches Video zum Fall Dirk K. gibt es hier zum Anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=smFjRv-GkdM Pressekontakt: Fink & Fuchs AG Johanna Fritz +49 611 74131 949 johanna.fritz@finkfuchs.de Thorsten Urbanski Head of Communication & PR DACH +49 (0)3641 3114-261 thorsten.urbanski@eset.de Folgen Sie ESET: http://www.ESET.de http://www.welivesecurity.de https://twitter.com/ESET_de https://www.facebook.com/ESET.DACH Über ESET ESET ist ein europäisches Unternehmen mit Hauptsitz in Bratislava (Slowakei). Seit 1987 entwickelt ESET preisgekrönte Sicherheits-Software, die bereits über 110 Millionen Benutzern hilft, sichere Technologien zu genießen. Das breite Portfolio an Sicherheitsprodukten deckt alle gängigen Plattformen ab und bietet Unternehmen und Verbrauchern weltweit die perfekte Balance zwischen Leistung und proaktivem Schutz. Das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetz in über 200 Ländern und Niederlassungen u.a. in Jena, San Diego, Singapur und Buenos Aires. Für weitere Informationen besuchen Sie http://www.eset.de oder folgen uns auf LinkedIn, Facebook und Twitter. (Ende) Aussender: Fink&Fuchs AG Ansprechpartner: Johanna Fritz Tel.: +49 611 74131 949 E-Mail: johanna.fritz@finkfuchs.de Website: www.finkfuchs.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180727013

