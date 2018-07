Das am Mittwochmorgen präsentierte Zahlenwerk des zweiten Quartals war sehr gut, noch einen Tick besser als im Schnitt erwartet. Dennoch, die Aktie des Wafer-Herstellers Siltronic (ISIN: DE000WAF3001) hatte anfangs zu kämpfen, die Bullen mussten Gewinnmitnahmen auffangen. Was aber, wie Sie im Chart sehen, gut gelang. Die Aktie schloss zwar nicht über der Eröffnung, aber im Plus. Und nachdem weitere Kursgewinne gestern erst einmal durch erneute Gewinnmintahmen abverkauft wurden, startet die Aktie heute erneut durch, Richtung des Widerstands aus den Hochs des zweiten Quartals bei 154 Euro, Richtung des bisherigen Verlaufsrekords von 160,55 Euro … und darüber hinaus?

Möglich ist es schon, denn solide steigende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...