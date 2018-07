Die Baader Bank hat die Einstufung für Covestro nach den Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Die Kursgewinne nach den Zahlen seien nicht nachvollziehbar, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der angehobene Ausblick sei keine Überraschung gewesen und die Ergebnisse nicht stark genug, um die Schätzungen am Markt zu beflügeln. Zudem bestehe die Gefahr, dass sich das Umfeld für zyklische Werte verschlechtere./mf/men Datum der Analyse: 26.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

