CPC benötigte neue Flachbettstanzen und Rotationstiefdruckmaschinen und entschied sich nach einem umfassenden Vergleich der in Frage kommenden Lieferanten für Bobst. "Mir war von Anfang an klar, dass wir am besten alle drei Stanzen von einem Unternehmen kaufen. Insbesondere die einheitliche Ausbildung unserer Maschinenführer und Wartung der Anlagen sprachen dafür. Darüber hinaus verfügen wir bei einheitlicher Technik über ein Back-up zwischen unseren Standorten", erklärt Jonathan Schor, CEO von CPC Packaging. "Wir haben den Markt zunächst gründlich untersucht und die verschiedenen Maschinen technisch bewertet. Dabei wurde deutlich, dass Bobst mit der Mastercut 145 PER mit einer Produktionsgeschwindigkeit von 9.500 Bogen pro Stunde der einzige Anbieter einer zuverlässigen Hochgeschwindigkeits-Flachbettstanze für Bogenbreiten bis 145 cm ist, mit der wir unsere großen Aufträge ...

