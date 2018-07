Neckarsulm (ots) -



Mit der fünften "esmara by Heidi Klum"-Kollektion LETSSHAKEITUP präsentieren Lidl und Heidi Klum ab dem 17. September 2018 klassische Schnitte und angesagte Rottöne. Unverzichtbare Basics in Pink, Rot und frischen Beerentönen zu typischen Lidl-Preisen bringen Schwung in die Garderobe und bieten grenzenlose Kombinationsmöglichkeiten für individuelle, moderne Styles.



"Ich liebe Klassiker wie Trenchcoats, Rollkragenpullover und Stoffhosen", sagt Heidi Klum. "In meiner neuen Lidl-Kollektion leuchten diese in frischen Rottönen - so werden aus Basics besondere Hingucker."



Basics - neu gedacht, modern gemacht



Vom leuchtendem Pink bis zum edlen Burgunder: Die neue "esmara by Heidi Klum"-Kollektion bringt mit verschiedenen Rottönen frische Farbakzente in den Herbstalltag. Ob feuerrote Bluse, Oversized-Cardigan in intensivem Pink oder Stiefeletten in einem tiefdunklen Beerenton. Optimal ergänzt werden die auffälligen Rottöne durch sattes Schwarz und softe Beigetöne.



"Mit unserer neuen Damenkollektion bieten wir sowohl knallige als auch dezente Alltagslieblinge in toller Qualität. Unsere Kundinnen können ihrem Outfit nach Lust und Laune einen auffälligen Farbtupfer verleihen oder auf eine harmonische Kombination in gedeckten Farben setzen. Die Kollektionsteile ermöglichen somit viele individuelle Styles passend für jeden Anlass", erläutert Jan Bock, Geschäftsleiter Einkauf bei Lidl Deutschland.



Verkaufsstart: 17. September 2018 in allen Filialen



Der Verkauf der neuen "esmara by Heidi Klum"-Damenkollektion LETSSHAKEITUP startet am Montag, 17. September 2018, im Rahmen der "Lidl Fashion Week" in allen 3.200 Lidl-Filialen. Im Onlineshop sind die Kollektionsteile bereits ab Sonntag, 9. September 2018, bestellbar. Neben Schuhen und Damenbekleidung sind auch Accessoires erhältlich. Die Kollektion wird in 28 Ländern - in über 10.500 Lidl-Filialen und vier Onlineshops angeboten.



Über Lidl Deutschland:



Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidl in 30 Ländern präsent und betreibt mehr als 10.500 Filialen in derzeit 28 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 79.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenen Kategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Services an. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert und umfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz in Höhe von 74,6 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 21,4 Mrd. Euro Lidl Deutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.



