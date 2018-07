Wiesbaden (ots) - (die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)



Montag, 30.07.2018 * (Nr. 278) Bierabsatz, 1. Halbjahr 2018 * (Nr. 279) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), Vorläufige Ergebnisse, Juli 2018, Im Laufe des Tages



Dienstag, 31.07.2018 * (Nr. 280) Einzelhandelsumsatz, Juni 2018 * (Nr. 281) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquoten), Juni 2018 * (Nr. 31) Zahl der Woche zum Internationalen Tag des Bieres (03.08.2018): Export von Bier, Jahr 2017



Mittwoch, 01.08.2018 * (Nr. 282) Bevölkerung mit Migrationshintergrund aus dem Mikrozensus, Jahr 2017



Donnerstag, 02.08.2018 * (Nr. 283) Jährliche Schuldenstatistik der öffentlichen Haushalte, Jahr 2017 * (Nr. 284) BAföG-Empfängerinnen und Empfänger, Jahr 2017 * (Nr. 285) Pressekonferenz: Alleinerziehende in Deutschland, Jahr 2017



Freitag, 03.08.2018 * (Nr. 286) Stromgewinnung aus Klärgas, Jahr 2017



