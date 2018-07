Wien (www.anleihencheck.de) - EUR-denominierte IG Unternehmensanleihen verzeichneten im Juli 2018 einen Gewinn von 0,25% auf Total Return Basis, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Somit habe erst zum zweiten Mal seit Oktober des Vorjahres und April 2018 (0,04%) ein positiver Return erzielt werden können. Ein wesentlicher Treiber dieser Entwicklung sei die EZB gewesen, welche aufgrund des geringen Angebots an neu emittierten - QE relevanten - Anleihen den Sekundärmarkt unterstützt habe. Generell seien im Juli nur EUR 4,3 Mrd. an non-financial IG Emissionen begeben worden. Auch im EUR-HY-Bereich sei der höchste Return seit Dezember 2016 - mit 1,25% - verbucht worden. Für eine Senior secured Anleihe (EUR 660 Mio., 5J, Rating B2/B) der Worldwide Flight Services würden heute Vormittag die Bücher schließen. Des Weiteren habe nach Moody's vor genau zwei Wochen gestern auch Standard & Poor's das langfristige Rating von Jaguar Land Rover Automotive um einen Notch von BB+ auf BB herabgestuft. (27.07.2018/alc/a/a) ...

