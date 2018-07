Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Renditen am deutschen Rentenmarkt zogen gestern Morgen infolge der zwischen den USA und der EU getroffenen Grundsatzvereinbarung zur Beilegung des Handelskonflikts und des daraus resultierenden Anstiegs der US-Kapitalmarktzinsen am Mittwochabend zunächst an, so die Analysten von Postbank Research. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...