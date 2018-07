Europäische Aktien eröffnen nach kräftigen Kursgewinnen am Donnerstag flach EZB signalisiert keine Zinserhöhung vor September, deutsche Renditen danach etwas tiefer Q2-Bericht von BASF (BAS.DE) enttäuscht, Aktien fallen deutlich

Nach den ordentlichen gestrigen Gewinnen haben die europäischen Aktienmärkte den Handel am Freitag ziemlich flach eröffnet. Viele Anleger könnten nach den bemerkenswerten Anstiegen erste Gewinne mitnehmen. Aus technischer Sicht wäre der DE30 allerdings in einer guten Position, um weiter nach Norden zu ziehen, da er einen entscheidenden Widerstand durchbrach und gleichzeitig ein bärisches Gap schloss. Bevor wir jedoch zur den Charts übergehen, werfen wir einen Blick auf das Juli-Treffen der Europäischen Zentralbank. Die Zentralbank hat klar kommuniziert, dass bis zum Ende des Sommers 2019 niemand mit Zinserhöhungen rechnen sollte. Auf die Frage nach einigen Fehlinterpretationen der Juni-Stellungnahme sagte Draghi, dass die einzige Version, auf die der EZB-Rat sich einigt, die in englischer Sprache ist. Wenn man dies berücksichtigt, kann man schlussfolgern, dass die Aussage im Juni ziemlich eindeutig war: Keine Zinserhöhung bis mindestens September 2019. Draghi wiederholte am Donnerstag eine solche Ansicht, die die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung um 10 Basispunkte von 20% auf unter 14% drückte. Ist dieser Schritt ...

