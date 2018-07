München (ots) -



Sendetermin: Sonntag, 29. Juli 2018, um 18:00 Uhr bei RTL II



Testfahrer Matthias Malmedie darf den spektakulären Hypersportwagen, benannt nach Rennfahrer-Legende Ayrton Senna, exklusiv von der Kette lassen. Außerdem: Det kürt seine Top 5 der Italo-Diven, GRIP ist Porsche-Diebstählen auf der Spur, und in der GRIP-Garage entsteht ein cooler Surfer-Bus.



Matthias Malmedie darf in Portugal ans Steuer des neuen McLaren Senna, der schon bei seiner Vorstellung ausverkauft war. Die Kunden haben ihn gekauft, ohne ihn jemals gefahren zu sein. Testfahrer Matthias Malmedie lädt das neue Geschoss auf der Rennstrecke von Estoril gnadenlos durch. Den Achtzylinder mit 4 Litern Hubraum pusten zwei Turbolader auf satte 800 PS. Nach 2,8 Sekunden sind aus dem Stand Tempo 100 erreicht. Und erst bei 340 km/h hört der Vortrieb auf. Das alles zum stolzen Preis von 922.250 Euro!



Det Müller checkt fünf gebrauchte Traumautos aus Bella Italia, für die gilt: Sie sind schön und begehrenswert, aber auch hin und wieder extrem anfällig und voller Probleme. Dazu gehören ein Fiat X1/9, ein Alfa Romeo Brera, ein Lancia Thema 8.32, ein Ferrari 308 GTS und ein Lamborghini Diablo. Det kürt seine Nummer-1-Italo-Diva im Hinblick auf Optik, Technik und Zuverlässigkeit.



Der Porsche 911 ist bei Langfingern so beliebt wie nie. GRIP hat Autobesitzer getroffen, denen ihr liebstes Stück abhandengekommen ist, zeigt, wie dreist die Diebe dabei vorgegangen sind und erklärt, wie sich die Eigentümer künftig davor schützen können. Einer der Elfer-Fahrer hat sein Schätzchen tatsächlich wieder zurückbekommen - allerdings erst nach langem Kampf mit den Behörden.



GRIP-Zuschauer Daniel ist mit seinem Projekt überfordert: Sein VW T4 leistet gute Dienste. Allerdings braucht der Bulli eine Frischzellenkur nebst Inspektion, und der Rost nagt an den Radkästen. Es soll ein cooler Surfer-Bus mit Kühlschrank und Kaffeemaschine entstehen, mit schicken Felgen im Retro-Look. Die GRIP-Garage mit Lina und Jo soll helfen.



"GRIP - Das Motormagazin" am 29. Juli 2018 um 18:00 Uhr bei RTL II



Über "GRIP - Das Motormagazin":



Seit zehn Jahren und in über 400 Sendungen bietet "GRIP - Das Motormagazin" seinen Zuschauern sonntags um 18:00 Uhr bei RTL II kompetenten Motorjournalismus vereint mit Tests der Superlative. Mit viel Humor, einem hochwertigen Look und außergewöhnlichen Themen verbindet "GRIP - Das Motormagazin" Unterhaltung rund um die Motorwelt mit Service für den Verbraucher. Moderator Matthias Malmedie und sein Team zeigen jede Woche die heißesten Auto-Trends, wagen rasante Versuche und geben kompetente Tipps.



