Der Schweizer Arbeitsmarkt brummt. Dies spüren auch die Schweizer

Personaldienstleister. Um 12,9 Prozent stiegen im 1. Halbjahr die

geleisteten Arbeitsstunden der Temporärarbeitenden im Vergleich zum

Vorjahreszeitraum. Im 2. Quartal verlangsamte sich das Wachstum auf

10,5 Prozent. Der aktuelle Wirtschaftsaufschwung kommt zunehmend bei

den Stellensuchenden an und eröffnet neue Einstiegsmöglichkeiten.



Normale Beschäftigungsform: 365'000 Temporärarbeitende



Neuste Zahlen des Seco zeigen: Im Jahr 2017 arbeiteten 365'000

Menschen in der Schweiz temporär. Gemessen an der Gesamtbeschäftigung

in Vollzeitäquivalenten entspricht dies einem Anteil von 2,3%. Auf

dem Arbeitsmarkt ist Temporärarbeit eine ganz normale Arbeitsform

unter vielen. Dazu passt, dass sich Temporärunternehmen nicht mehr

nur als schnelle Vermittler von kurzfristig benötigten Arbeitskräften

verstehen, sondern als Anbieter von umfangreichen

Personaldienstleistungen. Gerade KMU nutzen die Möglichkeit, trotz

geringer Grösse ein professionelles HR im Hintergrund zu haben.



Risiken: Handelskrieg und Stellenmeldepflicht



Der aktuelle Aufschwung der Temporärarbeit ist auf ein starkes

Stellenwachstum im Bereich der Industrie zurückzuführen. Die

internationale Konjunktur und der schwächere Franken beflügeln den

Export und schaffen dank neuer Aufträge mehr Arbeitsplätze. Die

Gefahr eines Handelskrieges schwebt somit auch über dem Geschäft der

Schweizer Temporärbranche. Im Inland droht die Stellenmeldepflicht

den Personaldienstleistern das Leben schwer zu machen. Da

Temporärunternehmen permanent nach geeigneten Kandidaten suchen und

rasch vermitteln, bremst die Meldepflicht oft mehr als sie nutzt. Die

Stellenmeldepflicht ist aber auch eine Chance: Personaldienstleister

können ihre Unternehmenskunden bei der Umsetzung unterstützen.



swissstaffing - Verband der Personaldienstleister der Schweiz

Kontakt:

Marius Osterfeld, Ökonom

Tel: 044 388 95 40 / 079 930 45 25

marius.osterfeld@swissstaffing.ch



Blandina Werren, Leiterin Kommunikation

Tel: 044 388 95 35

blandina.werren@swissstaffing.ch



