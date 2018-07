Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Heidelberg (pta016/27.07.2018/11:54) - Die Deutsche Balaton Biotech AG teilt mit, dass das Freiwillige Erwerbsangebot wie geplant am 6. August 2018 endet.



Noch sind nicht alle Aktionäre von Ihren Depotbanken über die Angebotsänderung mit der Alternativen Gegenleistung in Höhe von 6,00 Euro informiert worden.



Wir weisen darauf hin, das usancegemäß bei den meisten Depotbanken bereits bis zum 2. August 2018 Weisung erteilt werden muss, falls ein Aktionär das Angebot annehmen möchte.



Es wird erwartet, dass die Verwaltung der Biofrontera noch eine Stellungnahme zum geänderten Erwerbsangebot und zu der Alternativen Gegenleistung in Höhe einer Geldzahlung von 6,00 Euro abgeben wird.



Alles andere als eine erneute Ablehnung des Angebots, auch der Alternativen Gegenleistung in Höhe von 6,00 Euro je Aktie, würde überraschen. Als Begründung für die Ablehnung wird voraussichtlich auf die angeblich zu geringe Höhe auch der Alternativen Gegenleistung von 6,00 Euro, die Unterbewertung der Aktie, die Stellungnahme eines von der Biofrontera AG bezahlten Finanzdienstleisters, der ebenfalls dieser Meinung sei, sowie auf die guten Zukunftsaussichten der Gesellschaft verwiesen werden.



Hierzu teilen wir mit, dass die Verwaltung noch im Februar 2018 insgesamt 2,6 Mio. Biofrontera-Aktien zu einem Ausgabepreis von 4,00 Euro (in Form von American Depositary Shares, ADS) an amerikanische Investoren platziert hat. Die von uns angebotene Gegenleistung liegt um 50 % höher.



Wir teilen weiterhin mit, dass der Finanzvorstand der Biofrontera AG, Herr Schaffer, am 24. Juli 2018 insgesamt rund 25.000 Biofrontera-Aktien für 142.568,26 Euro, also zu durchschnittlich 5,70 Euro über die Börse verkauft hat. Dies zeigt, dass der von der Deutsche Balaton Biotech AG gebotene Preis von 6,00 Euro je Aktie für bis zu 6,25 Mio. Biofrontera-Aktien durchaus angemessen ist und auch deutlich über dem letzten, von der Veröffentlichung der Angebotsänderung noch unbeeinflussten Vortagesschlusskurs in Höhe von 5,50 Euro je Aktie liegt.



Der Finanzvorstand der Gesellschaft, Herr Schaffer, hat jedenfalls zu 5,70 Euro, also deutlich unter dem Angebotspreis von 6,00 Euro, einen erheblichen Teil seiner Biofrontera-Aktien verkauft.



Deutsche Balaton Biotech AG Der Vorstand



(Ende)



Aussender: Deutsche Balaton Biotech AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Rolf Birkert Tel.: +49 6221 64924-0 E-Mail: info@deutschebalatonbiotech.de Website: www.deutschebalatonbiotech.de



ISIN(s): DE0006046113 (Zielgesellschaft) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, Düsseldorf; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Tradegate Weitere Handelsplätze: Nasdaq



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1532685240054



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJuly 27, 2018 05:55 ET (09:55 GMT)