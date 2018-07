Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Puma SE auf "Hold" mit einem Kursziel von 450 Euro belassen. Die Kursverluste nach der jüngsten Zahlenvorlage hätten die überaus hohen Erwartungen an den Sportartikelkonzern verdeutlicht, schrieben die Analysten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Kurspotenzial erscheine vor diesem Hintergrund begrenzt./mis/men Datum der Analyse: 27.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0106 2018-07-27/12:38

ISIN: DE0006969603