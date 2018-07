(Im 1. Satz muss es richtig heißen "dreitägige")

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier plant Mitte August angesichts von Problemen beim Ausbau der Stromnetze eine dreitägige Reise. Seine "Netzausbaureise" führt den CDU-Politiker vom 14. bis 16. August nach Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, wie das Wirtschaftsministerium am Freitag in Berlin mitteilte. Geplant sind demnach unter anderem Gespräche bei der Bundesnetzagentur in Bonn, der Besuch eines Gaskraftwerks in Köln sowie eines Konverters für Strom aus Windkraft auf See in Emden. Altmaier will daneben zum Beispiel eine Erdkabel-Baustelle besuchen und auch Bürgergespräche führen.

Altmaier hatte angekündigt, er wolle den Netzausbau in Deutschland beschleunigen, der derzeit als eines der größten Probleme der Energiewende gilt. So muss etwa der Strom von Windkraftanlagen auf der Nordsee in Deutschland verteilt werden. Gegen die Strom-Autobahnen gibt es an vielen Orten Widerstand von Anwohnern, Landwirten und Umweltschützern. Altmaier hatte gesagt: "Wir wollen Genehmigungsverfahren beschleunigen, und wir wollen deutlich machen: Die Energiewende kann nur funktionieren, wenn die notwendigen Leitungen vorhanden sind."/hoe/DP/jha

