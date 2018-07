Die Facebook-Aktie geht als größter Wertvernichter in die US-Börsengeschichte ein. Facebook hat den größten Tagesverlust nach Marktwert in der Geschichte der US-Börsen erlitten. Die Marktkapitalisierung des Social-Media-Giganten nahm gestern um mehr als 119 Milliarden US-Dollar ab. Kein Unternehmen in der Geschichte des US-Aktienmarktes hatte bisher über 100 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...