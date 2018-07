An der Wall Street zeichnet sich im Technologiesektor eine Erholung ab. Am Vortag war der Sektor von enttäuschenden Facebook-Zahlen und -aussagen nach unten gezogen worden. Neue Zahlen aus dem Sektor weisen indes in unterschiedliche Richtungen. Während Amazon überzeugt hat, lieferte Intel eine Enttäuschung. Vorbörslich wird noch der Kurznachrichtendienst Twitter berichten. Der breite Markt wird mit kleineren Kursgewinnen erwartet. Neben neuen Unternehmenszahlen werden auch das Bruttoinlandsprodukt und die Michigan-Verbraucherstimmung beachtet werden.

Außerhalb der Techbranche wird es vor Börsenstart noch Zahlen von Exxon und Chevron geben. Am Vorabend überraschte Amazon positiv. Der Onlinehändler meldete für das zweite Quartal ein Rekordergebnis, das er ausgerechnet seinem normalerweise eher schwachen Kerngeschäft, dem Einzelhandel, verdankte. Dass der Umsatz leicht unter den Erwartungen lag, stört die Anleger nicht. Amazon steigen vorbörslich um 4 Prozent.

Kritischer zeigen sich die Investoren bei Intel. Der Chiphersteller hat zwar mit Umsatz und Ergebnis die Erwartungen übertroffen und auch den Ausblick erhöht, Beobachter bemängeln aber den Data-Center-Umsatz. Dieser wuchs "nur" um 27 Prozent auf 5,5 Milliarden Dollar, während Analysten 6,1 Milliarden Dollar erwartet hatten. Intel verlieren 6,3 Prozent.

Die Aktien des Chipausrüsters Lam Research stiegen nachbörslich nach Vorlage überzeugender Geschäftszahlen um 4,7 Prozent.

Electronic Arts verbilligten sich um 4,9 Prozent. Der Anbieter von Videospielen hat zwar mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen des Markts übertroffen, doch enttäuschte der Ausblick.

Ähnlich verhält es sich bei Juniper Networks. Die vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal waren überraschend gut, der Ausblick auf das dritte Quartal lag jedoch unter den Konsensschätzungen. Juniper Networks büßten 5,5 Prozent ein.

Die Restaurantkette Chipotle Mexican Grill überzeugt die Anleger mit unerwartet guten Quartalszahlen. Überdies steckte sich Chipotle ehrgeizigere Jahresziele. Die Aktien rückten um 6,5 Prozent vor.

Mit einem Anstieg um 1 Prozent auf 196,04 Dollar reagierten die Aktien von Amgen auf den Zahlenausweis des Biotech-Unternehmens.

