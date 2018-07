Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AB Inbev nach Zahlen von 102 auf 100 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Diese seien solide ausgefallen, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Freitag vorliegenden Studie. Technische Effekte hätten die Ergebnisse auf dem US-Markt belastet. Die hohen Kursverluste am Vortag halte er daher für übertrieben./bek/zb Datum der Analyse: 27.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0109 2018-07-27/12:45

ISIN: BE0974293251