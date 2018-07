Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Washtec nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Der Hersteller von Autowaschanlagen habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Eggert Kuls in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er rechnet mit mehr positiven Nachrichten in der zweiten Jahreshälfte und begründete das auch mit der aktuellen Auftragslage./mis/men Datum der Analyse: 27.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0115 2018-07-27/12:47

ISIN: DE0007507501