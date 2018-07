Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Axel Springer nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Der Medienkonzern habe die Erwartungen auf den ersten Blick erfüllt, schrieb Analyst Jochen Reichert in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Rückgang der Profitabilität bei Classified Media könnte abermals ein Thema sein, allerdings liege das auch an höheren Werbeaufwendungen etwa bei Stepstone./mis/men Datum der Analyse: 27.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0117 2018-07-27/12:49

ISIN: DE0005501357