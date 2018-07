Der Kurs des Euro hat am Freitag zwischenzeitliche Kursgewinne wieder abgegeben und ist erneut unter Druck geraten. Im Mittagshandel fiel der Euro auf ein Tagestief von 1,1622 US-Dollar. Am Vormittag war der Euro zeitweise bis auf 1,1658 Dollar gestiegen. Die EZB hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1716 (Mittwoch: 1,1690) Dollar festgesetzt.

Der Euro knüpfte damit an seine Vortagesverluste an. Am Vortag hatten Aussagen von Mario Draghi den Euro unter Druck gebracht. Der EZB-Präsident betonte, dass die Zinsen noch lange Zeit auf einem sehr niedrigen Niveau verharren würden.

Auf enttäuschende Wirtschaftsdaten aus Frankreich hatte der Euro zunächst nicht reagiert. Das Bruttoinlandsprodukt war im zweiten Quartal nicht so stark gewachsen wie erwartet. Die Statistikbehörde Insee verwies auf Streiks bei der Eisenbahn, die das Wachstum belastet hätten.

Am Nachmittag könnte noch die erste Schätzung zum US-Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal die Märkte bewegen. Experten erwarten ein auf das Jahr hochgerechneten Zuwachs des Bruttoinlandsproduktes von 4,2 Prozent. Dies wäre das höchste Wachstum seit dem dritten Quartal 2014. Außerdem werden Daten zum Konsumklima in den USA veröffentlicht./jsl/jkr/jha/

