FRANKFURT (Dow Jones)--DHL Global Forwarding, die Luft- und Seefracht-Tochter der Deutschen Post, und die Ethiopian Airlines sind ein Joint Venture eingegangen.

DHL-Ethiopian Airlines Logistics Services Ltd, an dem die größte afrikanische Fluggesellschaft 51 Prozent halten wird, soll die logistische Infrastruktur in Äthiopien weiter ausbauen und Äthiopiens Zugang zu den Weltmärkten mit Hilfe neuer Luft-, See- und Straßenfrachtverbindungen verbessern. Das Joint Venture will der größte Logistikanbieter in Afrika werden. Der Vertrag wurde am Donnerstag in Addis Abeba unterzeichnet.

DHL Global Forwarding ist damit nach eigenen Angaben weltweit das erste Transportunternehmen mit einer lokalen Präsenz in Äthiopien. Für den DHL-Frachtbereich ist dies auch das erste Joint Venture mit einer Fluggesellschaft, sagte ein Sprecher.

Finanzielle Details wollte der Sprecher nicht nennen.

Die Fluggesellschaft wird sich mit regulatorischem und operativem Know-how in die Partnerschaft einbringen.

CEO des Gemeinschaftsunternehmens wird Pramod Bagalwadi. Bagalwadi wird diese Aufgabe zusätzlich zu seiner Verantwortung als Leiter des Industrial Projects Teams von DHL in Süd-Afrika erfüllen.

DHL Global Forwarding unterstützt bereits seit 2010 die kommerzielle Sparte der Fluggesellschaft bei Wartungs, Reparatur- und Instandhaltung-Services (MRO). Dazu zählen zum Beispiel End-to-End Transport für Flugzeugteile, Flugzeugtriebwerke und mechanische Module sowie für Textilien, Utensilien, Lebensmittel und Getränke per Luft- und Seefracht zwischen Europa und Asien.

July 27, 2018 06:32 ET (10:32 GMT)

