Gestern sackte die Evotec-Aktie (ISIN: DE0005664809), die bis zur Mittagszeit nur leichten Abgabedruck sah, schlagartig um knapp über zehn Prozent durch. Am Ende löste sie sich von den Tagestiefs, liegt derzeit leicht im Plus. Aber das war schon ein Schock. Und natürlich suchten besorgte Akteure sofort nach der negativen Nachricht, die das ausgelöst hatte. Doch da gab es nichts, außer der Meldung, dass die Analysten bei Oddo BHF ihre Einschätzung für Evotec unverändert bei 22 Euro und "kaufen" belassen haben. Wohl kaum ein Argument für einen Zehn-Prozent-Einbruch. Also?

Nichts also, so etwas kommt schon mal vor, man sieht es durchaus ab und an bei etwas kleineren und damit marktengeren Aktien. Da will eine große Adresse ...

