Nach einer höheren Gewinnprognose von Deutz ist der Kurs der Aktie am Freitagmittag auf den höchsten Stand seit Ende Mai gestiegen. In der Spitze legten die Papiere des Motorenherstellers um 6,7 Prozent auf 7,84 Euro zu. Zuletzt lagen sie noch mit 2,3 Prozent im Plus.

Deutz will nun eine operative Rendite (Ebit) vor Sondereinflüssen von mindestens 4,5 Prozent erreichen. Zuvor hatte das Unternehmen eine moderate Erhöhung der Rendite in Aussicht gestellt. Im vergangenen Jahr lag diese Kennziffer bei 2,9 Prozent.

Gänzlich überraschend ist die höhere Prognose indes nicht: Analystin Charlotte Friedrichs von der Berenberg Bank hatte vor kurzem einen verbesserten Ausblick des Unternehmens in Aussicht gestellt, sollte der Streik beim wichtigen Zulieferer Neue Halberg Guss beendet sein. Dieser Streik ist gegenwärtig in der Schlichtung./bek/fba

ISIN DE0006305006

AXC0158 2018-07-27/13:04