Paris - Eine Flut zumeist positiv aufgenommener Unternehmenszahlen hat den europäischen Börsen am Freitag weitere Gewinne beschert. So stark wie am Vortag, als die Entspannung im amerikanisch-europäischen Handelsstreit für Euphorie gesorgt hatte, fielen sie diesmal allerdings nicht aus.

Gegen Mittag legte der EuroStoxx 50 um 0,43 Prozent auf 3524,35 Punkte zu. Dank der fast durchgängigen Kursgewinne an den vergangenen Tagen steuert der Leitindex der Eurozone auf ein sattes Wochenplus von über zweieinhalb Prozent zu. Auch für die anderen Indizes ging es am Freitag bergauf: Der französische Cac 40 gewann 0,22 Prozent auf 5492,67 Punkte und der britische FTSE 100 rückte um 0,49 Prozent auf 7700,56 Punkte vor.

Im europäischen Branchenvergleich hatten Telekommunikationsaktien die Nase vorn: Der Subindex im marktbreiten Stoxx Europe 600 zog dank deutlicher Kursgewinne bei der Deutschen Telekom und Konkurrent BT Group um rund 2 Prozent an. Die je rund 1 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...