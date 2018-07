Nach den negativ aufgenommenen Facebook-Zahlen hat nun auch Twitter einen Rückgang bei den Nutzerzahlen vermeldet. Die Zahl der aktiven Nutzer sei im zweiten Quartal um eine Million auf 335 Millionen Nutzer gefallen.

Grund sei unter anderem das Löschen von Spam-Accounts. "We are confident that this is in the best long-term interest of the platform and will enable long-term growth as we improve the health of the public conversation on Twitter", hieß es in einer Mitteilung. Die Aktie brach dennoch unmittelbar nach Bekanntgabe um knapp 20 Prozent ein.