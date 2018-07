Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Bis zum Ende des Jahres will die Europäische Zentralbank ihr Anleihekaufprogramm beenden, so die Börse Stuttgart.Das habe sie im Juni nach der Zinssitzung in Riga bekanntgegeben. Sofern ihm die Konjunktur keinen Strich durch die Rechnung mache, plane Mario Draghi die Anleihenkäufe von derzeit 30 Milliarden Euro pro Monat ab Oktober auf 15 Milliarden zu reduzieren und Ende dieses Jahres ganz einzustellen. Das heiße allerdings nicht, dass die EZB dann keine Anleihen mehr kaufe: Jüngsten Ankündigungen zufolge werde sie dann zwar keine zusätzlichen Papiere mehr in die Bilanz legen. Für einen "ausgedehnten Zeitraum nach dem Ende der Nettokäufe" sollten auslaufende Anleihen allerdings durch den Erwerb neuer Anleihen ersetzt werden. Der Hintergrund: Zur Refinanzierung ausgegebene neue Anleihen würden den Markt auf diese Weise nicht belasten und die Zinsen somit nicht nach oben treiben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...